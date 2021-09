Durch das Drehen an mehreren Schrauben sei es gelungen, „das Bad attraktiver zu gestalten“, freute sich Stadtbadleiter Mehmed Alajbeg. Unter anderem habe sich rasch herumgesprochen, dass sich die Wassertemperatur im Sportbecken nicht mehr bei fröstelnden 18 bis 23, sondern durchschnittlich bei 26 Grad eingependelt habe.

Zudem wurden die Rutsche „rutschbarer“, der Beachvolleyballplatz aufgeräumt, das Personalmanagement geändert und der Kassabereich neu gestaltet: „Ich bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr dankbar, dass vieles in Eigenregie umgesetzt werden konnte.“

Alles in allem hat Alajbeg in einem 50-seitigen Katalog dokumentiert, was seit seinem Amtsantritt am 1. April passiert ist. Stolz ist er auf den Außenauftritt des Stadtbades (Facebook) und die Aufstockung des Angebots: man kann nun einen Tauchkurs absolvieren, am „Meerjungfrauen-Kurs“ und am Baby-Workout teilnehmen oder sich im klimatisierten Gymnastikraum ertüchtigen: „Alles Kleinigkeiten, die Großes bewirken. Nicht umsonst hat es Lob der Besucher gegeben, das Stadtbad sei endlich im 21. Jahrhundert angekommen“, freut sich Alajbeg.

In der Hallenbadsaison, die mit Montag begonnen hat, gibt es grundlegende Neuerungen: „Das Sportbecken im Freien bleibt offen. Wenn wir das Bad weiterentwickeln wollen, müssen wir’s probieren.“ Auch die „Sauna im Grünen“ macht keinen Winterschlaf – und: Es wird nur mehr gemischt geschwitzt. „Jeder Tag ist Herren- und Saunatag.“

Für die Freibadsaison 2022 hat der Stadtbadleiter schon viele Ideen, jetzt geht’s in Richtung Winter. Mit der Eisaufbereitung wird man frühestens im November beginnen, so es die Witterung zulässt.

Der „Weg der kleinen Schritte“ soll zum Erfolg führen, hofft Alajbeg.