Eine tropische Insel inmitten der Franzensburg aufblühen zu lassen, mit dieser Idee bewies Adi Hirschal, dass er ein wahrer Entertainment-Officer ist. Als Unterhaltungsoffizier wirkte er zur Freude des Publikums beim diesjährigen „Desastrical“ „Traumschiff – alles geht schief“ aktiv mit und konnte es trotzdem nicht verhindern, dass das Kreuzfahrtschiff ohne Entertainment-Crew wieder von der Insel ablegte.

Das Stück hat den Unterhaltungsnerv des Publikums getroffen, denn Hirschal freut sich zurecht: „Das war das erfolgreichste Stück, das wir je auf der Bühne der Franzensburg aufgeführt haben. Es war eine echte Gaude. Alles, was der Begriff Schauspiel in einer kindgemäßen Form hergibt, findet sich in diesem Stück wieder. Wir sind echt traurig, dass es vorbei ist.“

"Ein Scheitern muss immer drinnen sein"

Hirschal lobt nicht nur seine Schauspieler, sondern auch Musiker Thomas Mahn, den Mann am Klavier, der die mitreißenden Rhythmen zum Stück lieferte. Eine einzige Vorstellung musste aufgrund von Wetterkapriolen abgesagt werden: „Wir haben am Feiertag, 15. August, auch wegen der großen Nachfrage eine Ersatzvorstellung gespielt“, erzählt Hirschal.

Damit liegt die Latte für das kommende Jahr hoch. Macht das nicht ein bisschen Angst? Hirschal antwortet: „Ein Scheitern muss immer drinnen sein. Aber wir nehmen uns vor, auch im kommenden Jahr einen Hit zu landen.“ Und dass ein Sommertheater jedes Jahr ein neues Stück präsentiert, sei mittlerweile das Markenzeichen von Laxenburg geworden.

Hirschal betont: „Ich muss vom Publikum beurteilt werden, diese Herausforderung brauche ich als Künstler.“ Für nächstes Jahr habe er schon einige Ideen im Kopf. Ob diese als Autoren wieder Olivier Lendl und Christian Deix umsetzen werden? Hirschal verrät: „Zu 100 Prozent ist noch nichts fix, aber die beiden haben sich bewährt, sie haben es sich verdient.“