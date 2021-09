Mit „Little Women“ habe man mit einem hierzulande unbekannten Stück „auch von der Thematik her riskiert“, gab teatro-Intendant Norberto Bertassi zu. Doch man sei belohnt worden: „Das Echo des Publikums war hervorragend, es gab nur positive Hymnen.“ Auch, was die Zusammenarbeit im gesamten Ensemble betroffen habe, spricht Bertassi von „einem rundum wunderschönen Erlebnis. Die gesamte Zeit über“.

Der Intendant, der sämtliche Songs geschrieben hat, hofft nun, dass das Stück andernorts aufgeführt werden kann. „Ich denke, es könnte in jeder Stadt Erfolg haben. Doch als No-Name ist es schwer, vor allem in Deutschland Fuß zu fassen“, bedauert Bertassi. Unverbindliche Gespräche mit möglichen Interessenten stünden aber auf der To-do-Liste.

Ebenfalls ein Hit war die eigentlich für Kinder gedachte Zweit-Produktion „Bambi“, mit der man mit einer Kurzfassung seit Wochen donnerstags in der Therme Lutzmannsburg gastiert hat. „Die Besucher haben oft gestaunt, was unsere jungen Darsteller, die von den Routinierten perfekt geführt wurden, stimmlich, tänzerisch und schauspielerisch leisten“, freut sich Bertassi. Der Erfolg hat sich herumgesprochen: Auch der Familypark in St. Margarethen könnte ein teatro-Gastspielort werden.

Jetzt gibt es eine kurze Verschnaufpause, ehe es von 11. bis 23. Dezember zur traditionellen „Weihnachtsgeschichte“ in die Stadtgalerie Mödling geht.

Die Produktion 2022 – vermutlich wieder im Stadttheater statt im Corona-Ausweichquartiert „Europahalle“ – stehen fest: „Robin Hood“ mit Nicolas Vinzenz („John“ in „Little Women“) sowie „Schneewittchen“ Katharina Sophie Leitgeb („Klopfer“ in „Bambi“) in den Titelrollen. Bei den Buchautoren setzt man auf die bewährten Kräfte Norbert Holoubek und Peter Faerber. „Jetzt begeben wir uns in die Sondierungsphase und sammeln Ideen“, beschreibt Bertassi die nächsten Aufgaben.