Nachhaltiger Weg bei der Raiffeisen Regionalbank Mödling

17.591 Mitglieder, 208 Mitarbeiter, 65.400 Kunden (Stand 31. Dezember 2021) – das sind nur einige der Kennzahlen im Geschäftsjahr der Raiffeisen Regionalbank (RRB) Mödling, die im Zuge der Generalversammlung präsentiert wurden.

Die Geschäftsleiter Sonja Laimer und Thomas Schantz sowie Obmann Gerhard Kossina können mehr als nur zufrieden sein. Mit Blick auf die Bilanzsumme in der Höhe von knapp über zwei Milliarden Euro, ist die RRB Mödling die größte regionale Raiffeisenbank in Österreich. Das Betriebsergebnis konnte im Vergleich zu 2020 um fast drei Millionen Euro auf 22,4 Millionen Euro gesteigert werden. Das Einlagen-Plus (+9 Prozent) und das Kreditwachstum (+5 Prozent) seien „Ausdruck für das hohe Kundenvertrauen“, merkten die Verantwortlichen stolz an. Der Erfolg basiere aber auch auf der „höchst persönlich“-Strategie, betonte Laimer: „Entgegen vieler anderer Banken bleiben wir unserem Weg treu, für unsere Kunden da zu sein und alle Bankstellen-Standorte langfristig aufrecht zu erhalten.“

Thomas Schantz: „Zukunft im Blick behalten“

Darüber hinaus wurde als neues strategisches Ziel das Erreichen der CO₂-Neutralität bis 2027 festgelegt. „Als Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, bei allem, was wir tun und planen, die Zukunft im Blick zu behalten“, merkte Schantz an. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, in den nächsten Jahren weitreichende Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit zu setzen.“

In einem ersten Schritt werden auf vielen Bankstellen Photovoltaik-Anlagen angebracht und den Kunden nachhaltige Bankprodukte angeboten. „Nachhaltigkeit bedeutet, uns aber auch sozial zu engagieren“, ergänzte Schantz. Als Beispiel nannte er die Kooperation mit dem soogut Markt in Mödling. Im Laufe des Vorjahres spendete die RRB Mödling fast 1.000 von regionalen Wirten gekochte Mittagessen an den Sozialmarkt, der diese an Menschen mit geringem Einkommen ausgab.

