Gumpoldskirchner Weinfest als Event etabliert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Weinfest im neuen Kleid hat sein verflixtes siebentes Jahr gut überstanden. 2015 wurde der Weinsommer als neuartiges Event auf hohem musikalisch-kulturellem Niveau kreiert und hat sich mittlerweile als Fixpunkt des spätsommerlichen Veranstaltungsprogrammes in der Thermenregion etabliert.

Kurator Thomas Andreas Beck ist nach neun Tagen und Nächten Weinsommer eine gewisse zufriedene Erschöpfung anzumerken: „Ich habe am Fest eine sehr mobile Rolle und versuche als Künstlerbetreuer und Organisator, gemeinsam mit meinem Team das Ohr immer bei den Menschen zu haben.“

Trotzdem der letzte Act am Sonntag wegen des unsicheren Wetters abgesagt werden musste, zieht Beck positive künstlerische Bilanz: „Die Resonanz des Publikums war herausragend, wir haben durchwegs positives Feedback bekommen.“ Neben der guten Stimmung rund um den Schrannenplatz hebt Beck die Wertschätzung hervor, die das Publikum allen Künstlern entgegengebracht hat: „Es gab keine einzige Beschwerde oder unangenehme Kritik.“

Traditionelles Weinfest in die Gegenwart geholt

Für Beck ist der Weinsommer in dieser Saison „so richtig durchgestartet: Anfangs wurden wir belächelt, phasenweise bekämpft, aber auch als Visionäre bewundert – nun haben wir das traditionelle Weinfest in die Gegenwart geholt“.

Der Weg dorthin führte für Beck über eine „ausgewogene künstlerische Begleitung des hochstehenden kulinarischen Angebotes: Das Prinzip unseres Weinsommers ist beim Publikum angekommen, man geht dorthin, um am Boden von bestem Essen und Trinken neue Kunst zu erfahren.“

In den letzten Jahren hat Beck 70 Künstler in den Ort geholt, diese spielen bei freiem Eintritt. „Bei uns können die Leute Konzerte erleben, die sie sonst nicht besucht hätten.“

Künstlerische Impulse der Nachwuchskuratoren

Heuer hat sich Beck, der den Weinsommer als „Festival, als relevantes österreichisches Kunstprojekt“ beschreibt, von einem jungen Team an „Nachwuchskuratoren“ unterstützen lassen und sich in der künstlerischen Gestaltung Anregungen von Alexander Nitsch, Paul Gebeshuber und Stefan Haderer geholt: „Wir haben gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. und alles ausdiskutiert. Die Jungen waren sehr präsent und haben erlebt, dass die Organisation eines derartigen Festivals weit mehr ist, als Künstler zusammenzusammeln.“ Das mündete musikalisch in einem Mix aus Wiener Club-Musik, Balkan-Jazz und Blasmusik.

Auch Kulturgemeinderätin Dagmar Händler, ÖVP, die gemeinsam mit Martina Krug-Weninger und Johanna Gebeshuber für die Organisation zuständig war, ist zufrieden: „Die Winzer haben als Team sehr gut zusammengespielt, auch die Anrainer waren tolerant. Wir waren durchwegs sehr gut besucht, die Stimmung war toll.“

Händler ist auch dankbar für die „hervorragende Zusammenarbeit mit dem Land NÖ: Wir pflegen eine langjährige stabile Partnerschaft“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.