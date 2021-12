Wenn Wolken Eier legen: Laxenburger Tierärztin schrieb Buch

Die Liebe zu Tieren drückt sich bei Astrid Nagl nicht nur am Behandlungstisch in ihrer Praxis in Laxenburg aus. Mit ihrem ersten Kinderbuch „Das Wolkenei“ nimmt sie ihre kleinen Leserinnen und Leser mit auf eine Reise in den Wald, wo die Fuchs, Grünspecht und Igel einen aufregenden Fund machen: eben ein Wolkenei.

„Ich habe am Literaturwettbewerb ‚Schreibzeit‘ des Instituts für Jugendliteratur in Wien teilgenommen.“ Astrid Nagl

Die aus Pellendorf bei Himberg stammende Tierärztin erklärt, wie es zu ihrem ersten Buch gekommen ist: „Ich habe am Literaturwettbewerb ‚Schreibzeit‘ des Instituts für Jugendliteratur in Wien teilgenommen. Aus den Einsendungen werden fünf bis zehn Bewerber ausgewählt, die ein dreitägiges Schreibseminar besuchen dürfen. Hier wird die eigene Geschichte fachlich begleitet. Man bekommt Feedback und Kritik, für mich war das aber sehr hilfreich.“

Von diesen fünf bis zehn Bewerberinnen und Bewerbern wurde allerdings nur Astrid Nagl ausgewählt, ihre Geschichte so zu perfektionieren, dass sie quasi „verlagsreif“ wurde. Auch nach einem Verlag musste sie nicht lange suchen. „Ich hatte wirklich großes Glück. Ich habe meine Geschichte beim G & G Verlag eingereicht, einem großen österreichischen Verlag. Die sind mit der Edition Nilpferd auch Spezialisten für Kinderbücher und haben sofort ja gesagt“, freut sich Nagl noch heute. Illustratorin Judith Auer hat die Geschichte von Nagl mit lebendigen Bildern untermalt.

„Ich bin sehr dankbar, dass sie mir zur Verfügung gestanden ist. Sie hat die Charaktere zum Leben erweckt“, sagt Nagl. Ihr ist es wichtig, in ihren Geschichten Kindern das Leben von Tieren näher zu bringen, die sie von Spaziergängen im Wald oder Park kennen, wie eben Fuchs, Igel, Hase oder den Grünspecht.

Mit Geschichten die Tierwelt erklären

„Er hat ein rotes Kapperl auf seinem Kopf, und wenn man einmal weiß, wie er aussieht, dann erkennt man ihn überall“, schmunzelt Nagl. Sie will Kinder mit ihren Büchern dafür sensibilisieren, welche Wildtiere in ihrer unmittelbaren Umgebung leben und auf diesem Weg einen Beitrag zum Artenschutz leisten.

Der Erfolg gibt der Tierärztin und Autorin recht: Das Buch „Ida und der Zauberspiegel“ soll im März in den Regalen der Buchhandlungen zu finden sein. „Im Mittelpunkt der Geschichte steht Ida, das Igelmädchen. „Sie war der heimliche Star in meinem ersten Buch und ich freue mich, dass sie jetzt ihren großen Auftritt hat“, sagt Nagl.