Musicalsommer im Stadttheater Mödling: Robin Hood ist überall

Die Version aus der Feder von Erwin Kiennast & Fritz Schindlecker hatte im Steinbruch Winzendorf (Bezirk Wiener Neustadt) Premiere, im deutschen Fulda die von Chris de Burgh & Dennis Martin. Den Hit schlechthin gibt es im Mödlinger Stadttheater, wo sich teatro-Intendant Norberto Bertassi , Autor & Regisseur Norbert Holoubek , der musikalische Leiter Walter Lochmann und das grandiose Team über tosenden Applaus erfreuen durften.

Richard Redl, Marlene Zeidler-Beck, Anna Fleischhacker, Norbert Holoubek, Nicolas Vinzenz, Caroline Smith, Stephan Schimanowa, Silvia Drechsler, Norberto Bertassi, Moritz Mausser, Catarina Rachoner, Leonhard Schwaiger und Tobias Hornik-Steppan. Foto: Garaus

Holoubek hatte am Premierenabend grüne Schuhe an, „die bringen Glück – also kann gar nichts passieren“. Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa gab zu, dass er „schon als Kind Robin Hood geliebt hat“. Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck brachte mit ihrer Frage, wer sich auf die Vorstellung freue, das Publikum zum Jubeln: „Die besten Zutaten für eine gelungene Welt-Uraufführung“, war sie mit dem Echo zufrieden.

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler war nach dem frenetischen Applaus baff: „So ein motiviertes Publikum hab‘ ich noch nie erlebt.“ Bertassi bedankte sich bei allen Unterstützern sowie seinem „fabelhaften Team“ und zog erste Bilanz: „Alle waren schwer beeindruckt. Wir haben sogar unsere eigenen Erwartungen übertroffen.“

Musikproduzent Markus Spiegel, „Vereinigte Bühnen Wien“-Intendant Christian Struppek, Schauspieler Andreas Gergen, teatro-Gründer Norberto Bertassi, Regie-Assistentin Lena Mausser und Licht-Designer Leon Leitner. Foto: Eva Leitner

Unter den schwer Beeindruckten waren auch Leute vom Fach: Christian Struppek , Intendant der „Vereinigten Bühnen Wien GmbH“, und Musikproduzent Markus Spiegel , der unter anderem „Falco“ Hansi Hölzel entdeckt hatte. Am Wochenende steht bereits die nächste teatro-Uraufführung im Stadttheater an.

Samstag um 14.30 Uhr startet „Schneewittchen“ aus der Feder von Peter Faerber , um 18.30 Uhr ist dann wieder das Robin Hood-Ensemble an der Reihe. Musicals am laufenden Band. Da können Fulda und Winzendorf nicht mithalten.

