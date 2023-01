Bezirkshauptmannschaft sagt Nein .

Nach langem und eingehendem Prüfverfahren steht jetzt fest: die Bezirkshauptmannschaft Mödling erteilt keine Baubewilligung für den geplanten zusätzlichen Supermarkt in der Johannesstraße/Mannlichergasse in Hinterbrühl, der Antrag wurde am Freitag mit Bescheid abgelehnt.