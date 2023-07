Neuerliche Absage an das Supermarkt-Projekt

Das Tauziehen um den Bau einer weiteren BILLA-Filiale dauert nun schon einige Zeit. Der Konzern beabsichtigt, an der Johannesstraße Ecke Mannlichergasse einen weiteren Supermarkt zu errichten. Dort darf allerdings nur größer als 300 m² gebaut werden, wenn das Projekt im öffentlichen Interesse ist. Bei der Definition „Öffentliches Interesse“ scheiden sich die juristischen Geister.

Eine Bürgerinitiative formierte sich, um die ablehnende Haltung der Bevölkerung mit einer Unterschriftenaktion und zuletzt mit einer Volksbefragung zu dokumentieren. REWE verfolgt den Plan allerdings dennoch konsequent weiter: „An unserer Grundintention hat sich nichts verändert, wir wollen mit diesem neuen, nachhaltigen Markt eine verlässliche Nahversorgung garantieren.“ Im neuen Konzept ist der Baukörper etwas ausgedreht und der Geländeform angepasst.

Bis dato äußerte sich die zuständigen Behörden stets negativ, die Bezirkshauptmannschaft Mödling zuletzt in einem Bescheid im Jänner dieses Jahres. Bezirkshauptmann Philipp Enzinger erteilt in der Tat hier einen negativen Bescheid: Auch zum adaptieren Projekt gibt's keine Zustimmung: „Nach Ansicht der Behörde steht das Projekt im Widerspruch mit den Bebauungsbestimmungen der Marktgemeinde Hinterbrühl, da der Markt am konkreten Standort nach wie vor keinen erforderlichen Neubau im öffentlichen Interesse darstellt. Die letzte Entscheidung liegt nun auch jetzt beim Landesverwaltungsgericht”, hält Bezirkshauptmann Philipp Enzinger fest.

Bürgermeister Erich Moser, ÖVP, fasst sich kurz: „Das ist Sache der Bezirkshauptmannschaft. Ich nehme an, es geht nur um bautechnische Sachen und wird wieder das gleiche Ergebnis haben.”