Neben dem ÖAMTC mitten auf der Tattendorfer Heide fristet das EVN-Biomasseheizwerk Tribuswinkel, oft auch als „Biomasseheizwerk Baden“ bezeichnet, ein unauffälliges Dasein. Das Gebäude fällt kaum auf, nur der Dampf, der aus den Rauchfängen quilt, verrät, dass hier Wasser durch die Verbrennung von Biomasse erhitzt und verdampft.

In Tribuswinkel werden so wie am Standort Mödling Strom und Wärme erzeugt. Das passiert nur in diesen beiden Heizwerken in der Thermenregion.

Die Überwachung des Tribuswinkler Heizwerks erfolgt ausschließlich von Mödling aus, Standortleiter Karl Pohnleitner und Wolfgang Mayer sorgen in Tribuswinkel dafür, dass der Betrieb reibungslos klappt.

Herzstück der Anlage ist die Dampfturbine, die für die Umwandlung von Wasserdampf in Strom sorgt. Um den Wasserdampf zu erzeugen, wird Biomasse verbrannt, die dafür verwendeten Hackschnitzel stammen aus Wäldern, die sich in einem Umkreis von rund 70 Kilometer befinden.

Die Qualitätskontrolle ist Pohnleitner sehr wichtig: „Von jeder Lkw-Anlieferung ziehen wir eine Probe, um den Wassergehalt der Hackschnitzel festzustellen. Das Stückgut wird entsprechend getrocknet, die Verrechnung mit den Lieferanten erfolgt nach der tatsächlichen Qualität der Hackschnitzel.“

Das Feuer im Ofen geht nicht aus, die Asche wird mit Wasser versetzt, als Nassasche in speziellen Containern gelagert und dann vor allem in der Zementindustrie verwendet.

Keine Diskussion über den Standort

Diskussionen über den Standort kommen nicht auf, immerhin wurde 2005 ein altes Gaswerk in das Biomasseheizwerk umgewandelt. Sehr wohl diskutiert wird hingegen in Biedermannsdorf und Vösendorf. Die EVN hat ein Schreiben an alle Haushalte verschickt, das die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger wegen des Neubau-Projekts in Biedermannsdorf zerstreuen soll. EVN-Sprecher Stefan Zach erläutert: „Wir haben 15 Reaktionen auf die Aussendung erhalten, zwei Drittel davon kommen aus Vösendorf, ein Drittel aus Biedermannsdorf. Ein Drittel davon waren interessierte Fragen, aus denen Zustimmung zum Projekt abgeleitet werden kann. Zwei Drittel sind negativ, aber ich kann diese Meldungen nicht beantworten, weil eigentlich nur geschimpft wird.“ Eine virtuelle Online-Informationsveranstaltung wird es jedenfalls geben. „Wir arbeiten daran“, verspricht Zach.