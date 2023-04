Top-Weine aus dem Wienerwald: nachhaltig, erlesen, prämiert

Der jeweilige Festakt findet alternierend in Wien und NÖ statt, dieses Mal war die Bundeshauptstadt mit der „Orangerie Europahaus“ in Wien-Hütteldorf an der Reihe. Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß ließ nicht unerwähnt: „Im Vergleich zu anderen großen Weinbaugebieten sind die Weingärten im Wienerwald kleinflächig angelegt und weisen vielfältige Strukturen wie Böschungen, Hecken und Feldgehölze, Brachen, Obstbäume und Trockensteinmauern auf. Diese bieten vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten wertvollen Lebensraum – in Zeiten von Biodiversitätsverlust ein klarer Vorteil.“ Optimale klimatische Bedingungen und gute Bodenbeschaffenheiten tragen gemeinsam mit der Erfahrung der Winzerinnen und Winzer überdies dazu bei, dass „im Wienerwald Jahr für Jahr exzellente Trauben reifen und durch die nachhaltige Bewirtschaftung die Weinbaulandschaften im Wienerwald erhalten bleiben“, betonte Weiß.

„Es ist großartig, dass sich so viele Weinbaubetriebe in der Region einer nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Flächen verschrieben haben. Sie leisten einen enorm wichtigen Beitrag für den Erhalt jahrhundertealter Kulturlandschaften und sind zudem Vorbilder“, freute sich Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, SPÖ.

Zwei unabhängige Fachjurys bewerteten insgesamt 120 Weine von 25 Weinbaubetrieben in einer Blindverkostung. Die Sortenvielfalt bei den eingereichten Weinen spiegelt den Facettenreichtum der drei Weinbauregionen mit Anteil am Biosphärenpark Wienerwald - Wagram, Wien, Thermenregion - wider.

Neben den Siegerweinen wurden auch heuer jene Winzerinnen und Winzer als „Top Weinbaubetriebe“ ausgezeichnet, die mit mindestens drei eingereichten Weinen Top-Bewertungen erreicht haben. „Diese prämierten Weine aus dem Biosphärenpark Wienerwald überzeugen einerseits mit hervorragendem Geschmack und andererseits beweisen sie auch die Harmonie zwischen dem Menschen und der Natur, für die der Weinbau seit jeher steht“, gratulierte NÖ-Landtagspräsident Karl Wilfing, ÖVP.

Die Landtagsabgeordneten aus NÖ, Martin Schuster, und Wien, Nina Abrahamczik (v.l.), sowie Bezirkshauptmann Philipp Enzinger, Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß und NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing (v.r.) gratulierten Kathi Prüfert-Barbach vom Perchtoldsdorfer Weingut zum zum Sieg in der Kategorie Perl- und Schaumwein und Weißwein Klassik sowie zum Top-Weinbaubetrieb. Wein und Heuriger Pferschy-Seper (Sieger in der Kategorie Weißwein Reserve) nicht am Bild. Foto: BPWWF. Spielauer

Die Sieger-Weine 2023

Perl- und Schaumwein: Weinbau Barbach, Perchtoldsdorf, Frizzante 2022

Roséwein: Weingut Ubl-Doschek, Kritzendorf, Rosé Froschkönig 2022

Weißwein Klassik: Weinbau Barbach, Perchtoldsdorf, Grüner Veltliner 2022

Weißwein Reserve: Wein und Heuriger Pferschy-Seper, Mödling, Weißburgunder Reserve 2020

Rotwein: Bio-Weingut Frühwirth, Teesdorf, Merlot Reserve 2020

Süßwein: Weingut Alphart am Mühlbach, Traiskirchen, Rotgipfler Zierfandler Beerenauslese 2021

Top-Weinbaubetriebe 2023

Weinbau Barbach, Perchtoldsdorf

Bio-Weingut Frühwirth, Teesdorf

Weingut Hecher, Sooß

Weingut Mayer am Pfarrplatz, Wien-Döbling

Weingut Schneider, Tattendorf

Weingut Ubl-Doschek, Kritzendorf

