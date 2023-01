Bischofsvikar Pfarrer Josef Grünwidl verlässt Perchtoldsdorf

Josef Grünwidl bleibt noch bis August Pfarrmoderator in Perchtoldsdorf, übernimmt dann die Funktion des Bischofvikars. Foto: Haunold

J etzt ist es fix, aus der Erzdiözese Wien kam die Bestätigung: Josef Grünwidl, seit 2014 Pfarrmoderator in Perchtoldsdorf, wird mit 22. Jänner von Kardinal Christoph Schönborn zum Bischofsvikar für das Vikariat Süd - Unter dem Wienerwald ernannt. Damit folgt er Pater Petrus Hübner nach, der am 28. Oktober 2022 verstorben ist. Grünwidl bleibt noch bis Ende August in Perchtoldsdorf.