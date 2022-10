Stromausfall als Übung im Bezirk Mödling

In der Vorwoche gab’s Gelegenheit, für den Ernstfall zu proben: Ein rund zweistündiger Stromausfall legte Teile des Guntramsdorfer und Wiener Neudorfer Gemeindegebietes lahm.

Peter Waldinger, SPÖ, Gemeinderat für Zivil- und Katastrophenschutz, sieht die Verwaltung gut gerüstet: „Uns war rasch klar, dass es sich um keinen Blackout, sondern nur einen temporären Stromausfall handelt. Dennoch haben wir die Situation zu Übungszwecken genutzt.“

Peter Waldinger

Das Notstromaggregat wurde aus der Druckfabrik herbeigeschafft und an den Schaltkasten vor dem Rathaus angeschlossen. „Die Stromversorgung des Gebäudes, in der auch die Polizeiinspektion untergebracht ist, war nach rund 30 Minuten wieder hergestellt.“

In der Blackout-Box – zu erwerben im Gemeindeamt Guntramsdorf – ist alles, was man im Fall des Falles braucht. Foto: privat

Für Krisenfälle gibt es in Guntramsdorf einen Katastrophenschutzplan, der unter Waldingers Leitung abläuft: „Es würde sofort ein Einsatzstab gebildet werden, über analoge Funkgeräte, die abseits des behördlichen Funknetzes funktionieren, sind wichtige Schaltstellen miteinander verbunden: die Blaulichtorganisationen, ein Arzt und unsere drei Anlaufstellen für Bürger im Rathaus, im Musikheim und in der Siedlerhalle. Die Menschen können in Notfällen dort persönlich hinkommen, akute Probleme bekannt geben und mit Hilfe rechnen.“

Auf einer eigenen Frequenz im 2-Meter-Frequenzband kann die Gemeindeverwaltung im Ernstfall auch bei einem längeren Stromausfall die Kommunikation mit Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz und der Bevölkerung aufrechterhalten: „Auf diese Weise können alle Maßnahmen, die der Einsatzstab trifft, an die Menschen und an wichtige Organisationen durchgesagt werden.“

Blackout-Box gibt es im Bürgerservice zu kaufen

Im Bürgerservice gibt es eine Blackout-Box zu kaufen, in der die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände für den Ernstfall stecken: ein Gaskocher samt Kartusche, ein Kurbelradio und einige Grundnahrungsmittel.

Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka. Foto: privat

Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, zieht Bilanz: „Der Ausfall hat ja nur ganz kurz gedauert, ein Blackout ist etwas Flächendeckendes. Wir haben über die Sozialen Medien die Bevölkerung informiert, aber sonst zugewartet, weil wir wussten, dass es sich um nichts Ernstes handelt.“

Vorbereitet sei man jedoch, sollte es tatsächlich zu einem Blackout kommen: „Wir wissen, was wir zu tun haben, welche Knöpfe wir drücken müssen, das Team steht.“

Die Bevölkerung sei nicht beunruhigt, denn „sie weiß auch, dass wir Pläne haben. Wir hatten erst vor ein paar Wochen eine Informationsveranstaltung, an der knapp 400 Personen teilgenommen haben. Davor haben wir auch schon dreimal in unserem Mitteilungsblatt informiert, was im Fall des Falles zu tun ist“, erzählt Janschka.

