Wenn in Perchtoldsdorf das Licht ausgeht

Neben der Einrichtung einer Notstromversorgung, der Schaffung von Tankkapazitäten am Wirtschaftshof, der Installation von Funkinfrastruktur sind nun auch die betreffenden Gemeindemitarbeiter für den Einsatzstab eingeteilt und durch den NÖZSV für ihre Aufgaben eingeschult. Verschiedene Szenarien wurden im Rahmen eines Planspiels abgearbeitet.

Am ersten Samstag im Oktober, heuer am 7., heulen in ganz Österreich zwischen 12 und 12.45 Uhr die Sirenen im Rahmen des bundesweiten Zivilschutzalarms. Zusätzlich laden die Perchtoldsdorfer Blaulichtorganisationen ab 10 Uhr auf den Marktplatz und informieren über richtiges Verhalten im Gefahrenfall. Unter anderem kann man an Löschversuchen teilnehmen, Erste-Hilfe-Maßnahmen auffrischen und Wichtiges über die richtige Bevorratung erfahren. Zudem gibt es am 12. Oktober um 19 Uhr im Kulturzentrum eine Podiumsdiskussion zum Thema „Blackout“: Auf Fragen, wie man Strom- und dem damit verbundenen Infrastrukturausfall begegnet, haben Zivilschutz-Fachleute und Vertreter der Blaulichtorganisationen Antworten parat.