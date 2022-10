Zivilschutz-Bezirksleiter Helmut Nossek: „Mödling ist gut vorbereitet“

Helmut Nossek aus Guntramsdorf steht dem Thema Blackout aktuell „sehr entspannt“ gegenüber. „Mödling ist für den Ernstfall gut vorbereitet, das wissen wir. Die Stadt Mödling und auch die Gemeinden haben ihre Infrastrukturen so aufgebaut, dass sie über mehrere Tage autark sein können“, versichert Nossek.

Trotzdem gibt es noch einiges zu tun: „Das Problem liegt derzeit darin, die Bevölkerung intensiver darüber zu informieren. Es gibt immer noch genug Leute, die denken, ein Blackout kommt nicht.“

Der Niederösterreichische Zivilschutzverband veranstaltet regelmäßig Blackout-Vorträge im Bezirk, in denen Vertreter aus der Gemeinde sowie aus Wasser-, Strom- und Netzversorgung auftreten und aufklären. Die nächsten Informationsveranstaltungen finden in Achau, Münchendorf und Biedermannsdorf statt.

FF verfügt über Notstromaggregat

In Gaaden ist beispielsweise bereits geregelt, was im Falle eines Blackouts zu tun ist. Feuerwehr-Kommandant Martin Jakubowics erklärt: „Wir können ein Stromaggregat bei uns am Feuerwehrhaus anschließen so auch heizen. Das heißt, im Notfall könnten Personen bei uns unterkommen. Sonst werden wir uns bemühen, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.“

Auch in Perchtoldsdorf gibt es bereits konkrete Pläne, berichtet Zivilschutz-Gemeinderat Alexander Nowotny, ÖVP.

Helmut Nossek verweist auf die zahlreichen Vorträge. Foto: privat

Besonders wichtig sei, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst vorsorgen. „Es ist für uns wesentlich, dass 70 Prozent der Bevölkerung resilient sind. Nur so kann die öffentliche Hand auch etwas leisten. Der Eigenschutz ist das wichtigste Thema.“ Die Wasserversorgung ist in jedem Fall „für 72 Stunden gesichert und wird danach mit einem fahrbaren Notstromaggregat weiterbetrieben. Das wird jetzt auf vier fixe Notstromaggregate umgestellt, damit wir eine permanente Wasserversorgung sicherstellen können“, betonte Nowotny.

Außerdem sollen im Katastrophenfall in der Gemeinde sieben Nothilfezentren in öffentlichen Gebäuden errichtet werden, an die sich die Bevölkerung wenden kann. Die dritte Maßnahme ist ein eigenes Funknetz, damit die Nothilfeorganisationen weiterhin erreichbar sind. Insgesamt kosten die Blackout-Gegenmaßnahmen die Gemeinde Perchtoldsdorf etwa eine Million Euro: „Stromaggregate, Photovoltaikanlagen, Batterien, Notheizungen, ein riesiger Dieseltank für den Betrieb, da kommt schon etwas zusammen.“

