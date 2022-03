114 Jahre beste Unterhaltung in Wiener Neudorf

Werbung

Schon wenige Monate nach der Vereins gründung spielte die „Lyra“ bei der Wiener Neudorfer Feier anlässlich des 60-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph. Das Vereinsleben war immer sehr gesellig.

Zu den Höhepunkten der vergangenen Jahre unter dem damaligen Obmann Werner Fuchs gehören das 100-Jahr-Jubiläum, die Reise nach Rom, wo der Musikverein eine Messe zum 60-jährigen Priesterjubiläum Papst Benedikts im Petersdom mitgestalten durfte, die Teilnahme an der St. Patricks Day-Parade in Dublin, bei der die Lyra den „Spirit of the parade“-Award gewonnen hat, sowie die Teilnahme am Tourism-Festival in Shanghai. In die Obfrauschaft von Elisabeth Taschler fiel das 110-Jahr-Jubiläum, welches der Verein 2018 mit einem fulminanten Zeltfest gefeiert hat.

Größte musizierende „Formations-Schnecke“

Das Highlight der Veranstaltung war der Versuch, ins „Guinness-Buch der Rekorde“ zu kommen: 34 Kapellen mit 789 Musikerinnen und Musikern aus dem In- und Ausland haben die größte musizierende „Formations-Schnecke“ performt.

Eine Herzensangelegenheit aller Musiker ist das Jahreskonzert des Vereins. Die Lyra überrascht das Publikum immer wieder mit neuen Musikstilen und kreativen Ideen. Aber auch die kirchlichen Feste sowie die Wiener Neudorfer Woche werden musikalisch begleitet. Fixer Programmpunkt im Vereinsleben ist der Musikerball, den die verschiedenen Ensembles des Vereins gestalten.

Hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit mit anderen Wiener Neudorfer Institutionen und Vereinen, wie der Musikschule, die von Lyra-Kapellmeister Robert Rother geleitet wird. Das von ihm gegründete ABC-Orchester und eine engagierte Jugendreferentin sollen gewährleisten, dass es auch in Zukunft Musikernachwuchs im Verein gibt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.