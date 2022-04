Bad Vöslau: Wiener Musik prägt bis heute

Werbung

Bereits im 19. Jahrhundert war der Kurort Bad Vöslau ein beliebtes Ziel für Komponisten wie Johann Strauss Sohn, Carl Michael Ziehrer oder Ludwig van Beethoven. So überrascht es nicht, dass Johann Strauss Sohn die „Vöslauer Polka“, Op. 100, komponierte und dieses Werk dem berühmten Kurort widmete.

Die Liebe großer Komponisten zu Bad Vöslau prägt das Blasorchester bis heute. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass das Blasorchester Bad Vöslau, kurz BBV, nach wie vor einen großen Bezug zur Wiener Musik hat. Obfrau Hertha Saminger betont: „Aber natürlich ist man längst im 21. Jahrhundert angekommen und neben dieser Musikrichtung zählen auch zeitgenössische Werke zum Standardrepertoire des Orchesters.“ Das Blasorchester in seiner jetzigen Form gibt es seit 1999.

Nach ersten Anfängen in der 1960er Jahren entstand 1975 die Stadtmusik Bad Vöslau, die sich mit dem Jugendblasorchester der Musikschule formierte. Am 28. April 1999 wurde die Zusammenlegung bekannt gegeben und es folgte die Umbenennung in „Blasorchester Bad Vöslau“.

Kapellmeister wurden Christian Sauer und Harald Willimayer, die Funktion des Obmanns übernahm Johann Sauer. „Mit der neuen Namensgebung wollte man auch ein Zeichen für neue Ziele und Wege setzen, was durchaus als gelungen betrachtet werden kann.“, merkt Saminger an. Mit 70 aktiven Orchestermitgliedern zählt das BBV heute zu den größten Blasorchestern der Region.

Dass die Stärken des Blasorchesters vor allem in der Konzertmusik liegen, ist daran ersichtlich, dass seit der Gründung 1999 bei den Konzert-Wertungsspielen durchgängig „Ausgezeichnete Erfolge“ erreicht werden konnten und das BBV auch zum Landeswertungsspiel nach Schloss Grafenegg eingeladen wurde.

Was ebenfalls sehr erfreulich ist: „Zwischen dem Musikverein und der Musikschule besteht eine sehr enge Verbindung, daher müssen wir uns keine Sorgen um den musikalischen Nachwuchs machen“, weiß die Obfrau.

