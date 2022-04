Blasmusik Perchtoldsdorf: 55 musikalische Top-Termine

Werbung

Zwei Männer der ersten Stunde sind nach wie vor aktive Vereinsmitglieder: Franz Jezek und Johann Zeidler sen. Trotz des schon fast 64-jährigen Bestehens haben die Blasmusik Perchtoldsdorf erst vier Kapellmeister dirigiert: 1958-1963 Andreas Distel, 1963-1971 Franz Bednarik, 1972-2012 Anton Hafenscher und seit Dezember 2012 Bernhard Söllner.

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Perchtoldsdorfer Franz Schmidt-Musikschule hat die Blasmusik Perchtoldsdorf kaum Nachwuchsprobleme. Heute bringt das Orchester rund 65 Personen auf die Bühne. Und eine Männerdomäne ist Blasmusik schon lange nicht mehr. Etwa ein Drittel der Vereinsmitglieder sind Frauen.

Von Marsch- bis zu symphonischer Blasmusik

Das musikalische Repertoire reicht von traditioneller Marschmusik bis zu symphonischer Blasmusik. Ebenso vielfältig sind die Auftritte, die von der Begleitung traditioneller Feste wie der Fronleichnamsprozession oder dem Perchtoldsdorfer Hütereinzug, einem immateriellen UNESCO-Kulturerbe, über die musikalische Umrahmung verschiedenster Veranstaltungen bis zum jährlich stattfindenden Frühlings- und Herbstkonzert reichen. Auch einige TV-Auftritte hat das Orchester absolviert wie etwa im „Seniorenclub“ oder im „Musikantenstadl“.

In den letzten zehn Jahren vor der Pandemie hatte die Blasmusik Perchtoldsdorf durchschnittlich 33 Proben und 22 Veranstaltungen in kleinerer oder größerer musikalischer Besetzung, also 55 Termine pro Jahr.

Geprobt wird außerhalb der Pandemie von September bis Juni jeden Mittwochabend, vor Konzerten natürlich verstärkt und manchmal auch zusätzlich.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.