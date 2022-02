Freude über den Neustart ist im Bezirk Mödling bald auch hörbar

Keine Frage, die Schulen und Musikschulen sind wichtige „Nachwuchs-Bringer“ für die Blasmusikgruppen, spricht Rainmar Wolf, Direktor der Beethoven-Musikschule Mödling, aus der Praxis. So haben Kinder der 3. und 4. Klasse der Volksschulen Mödling Babenbergergasse und Guntramsdorf I im Rahmen der Musik-Volksschule (Bläserklassen) die Möglichkeit, kostenlos ein Blasinstrument zu erlernen.

In der Musikschule wiederum spielen etwa 200 Kinder und Jugendliche „ein Blasinstrument. Dabei sind die meisten Instrumente gleichmäßig verteilt: Saxofon, Klarinette, Querflöte, Trompete, Posaune, Tuba, Tenorhorn“, berichtet Wolf. Weniger bevorzugt werden Fagott, Oboe oder Horn. Auch das Schlagzeug sei sehr beliebt. „Jedes Jahr sind es bis zu zehn Schüler, die zusätzlich zur Blasmusik gehen“, weiß Wolf. Der Beethoven-Musikschule-Leiter hat aber eines festgestellt: „In der Pandemie ist die Nachfrage nach Blasinstrumenten geschrumpft, da Blasinstrumente besonders Aerosol-aktiv sind.“

Musikschule hält Kontakt zur Blasmusik

Maria Jenner leitet die Franz Schmidt-Musikschule Perchtoldsdorf. Ebendort spielt über ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler ein Blasinstrument. „Wir haben das in den letzten Jahren sehr stark entwickelt“, erzählt Jenner.

Mangelinstrumente sind Oboe, Tuba, Fagott, sehr beliebt hingegen sind Querflöte, Trompete und Saxofon: „Vermutlich auch, weil man damit gut in die Pop- und Jazzmusik eintauchen kann“, glaubt Jenner. Die Schulleiterin hält eines für wichtig: „Wir versuchen, dass wir den Kontakt zu den lokalen Blasmusikvereinen herstellen, damit unsere Schüler, wenn sie ein gewisses Level erreicht haben, zur Blasmusik gehen und dort bleiben, womöglich bis zur Pensionierung.“

Wolfgang Bauch von der Trachtenmusikkapelle Perchtoldsdorf hat exakt zum Valentinstag wieder „mit der regulären Probenarbeit begonnen. Wir haben versucht, den jeweiligen Bestimmungen folgend, zumindest in kleinen Gruppen mit viel Abstand zu musizieren.

Wolfgang Bauch leitet die Trachtenmusikkapelle & BOP in Perchtoldsdorf. Foto: BOP

In Lockdown-Zeiten haben wir das Vereinsleben zumindest mit Web-Konferenzen weitergeführt“. Ganz anders sieht es beim legendären „Brass Orchestra Projekt“ (BOP) aus, bei dem nahezu alle Musiker der Trachtenkappelle spielen. „Hier haben wir viele Termine geplant – verschoben – geplant – ausfallen lassen. Nun hoffen wir, am 13., 14. und 15. Oktober wieder auf der Bühne im Burgsaal stehen und musizieren zu können“, meint Bauch.

Aktuelle Herausforderungen sei, die „verlorene Zeit einzuholen und durch intensives Üben die Kondition und die musikalische Qualität wieder herzustellen. Wir können es kaum erwarten, wieder Auftritte zu haben und Freude mit Musik zu verbreiten“.

Eckehard Quin, Obmann der Blasmusik Perchtoldsdorf, war froh, dass „sich im Herbst unser traditionelles Konzert im Rahmen der ,Huatzeit’ noch ausgegangen ist, bevor wir aufgrund der Corona-Maßnahmen unsere musikalische Tätigkeit wieder weitgehend einstellen mussten. Die Eröffnung des Adventmarkts mit 2-G-Regelung war unsere letzte musikalische Aktivität“.

Eckehard Quin, Obmann der Blasmusik Perchtoldsdorf. Foto: privat

Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit mit der Franz Schmidt-Musikschule „haben wir Gott sei Dank kaum Nachwuchsprobleme. Ohne Probenarbeit können wir aber natürlich keine neuen Mitglieder gewinnen“, betont Quin. „Wir hoffen sehr, dass mit dem Frühling die Pandemie und die durch sie bedingten Einschränkungen endgültig vorbei sind.“

Trotz aller Probleme sind Musiker motiviert

Robert Rattenschlager, Obmann der Blasmusik Gaaden, fiebert dem Neustart entgegen: „Wir hatten zwei schwierige Jahre, aber wir haben sehr gute Leute, die sehr motiviert sind, und wir haben viele Pläne. Bei den kommenden Festen, die hoffentlich stattfinden werden, können wir mit einem neuen Frühschoppenprogramm aufwarten.“ Beim Nachwuchs könnte es besser ausschauen, „wir brauchen bei allen Instrumentengruppen Neuzugänge, vor allem beim Schlagzeug. Wir haben eine Kooperation mit der Franz Schubert-Musikschule Hinterbrühl, aber die Musikschulen waren durch die Probleme mit Corona natürlich auch im Unterricht sehr beeinträchtigt“.

Zwei Bläsergruppen in der Musikmittelschule

Für den Direktor der Musikmittelschule Gumpoldskirchen, Ernst Pokorny, ist die Blasmusik „ein fixer und ganz wesentlicher Bestandteil der musikalischen Ausbildung an unserer Schule: Die Bläser haben bei uns einen hohen Stellenwert, sie sind ein wichtiges und tragendes musikalisches Element bei jedem Konzert.“

Das Interesse an den Blasmusik-Ensembles sei groß, aufgrund der Covid-Pandemie werden aktuell an der Schule zwei getrennte Bläser-Gruppen geführt: „Viele unserer Schüler sind auch privat bei einem Blasmusikorchester dabei. Das Spielen in einem Ensemble ist Schwerpunkt an unserer Schule, diese Stunden sind fix in den Unterricht eingebaut.“

