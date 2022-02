TMK Brunn am Gebirge: Seit 43 Jahren musikalischer Fix-Bestandteil

Im Vordergrund steht, die Freude an der Musik weiterzugeben. Auf Initiative des damaligen Kulturreferenten Paul Sturm wurde die Brunner Trachtenmusik 1979 mit der Intention gegründet, Brunn am Gebirge mit einem angemessenen Klangkörper zu bereichern.

In der Anfangszeit, in der es noch keine Musikschule in der Gemeinde gab, wurde neuen Mitgliedern kostenloser Musikunterricht und Vereinsinstrumente angeboten, wodurch schnell ein Grundstock an jungen Musizierenden aufgebaut werden konnte.

Die Auftritte und Konzerte der Musikkapelle wurden von Anfang an begeistert angenommen und so entwickelte sich die TMK zum fixen Bestandteil des Brunner Kulturlebens.

Da das musikalische Können auch unter Beweis gestellt gehört, nimmt die TMK Brunn regelmäßig an Konzertwertungsspielen teil, wo bereits einige ausgezeichnete Erfolge erzielt werden konnten.

Neben klassischer Blasmusik werden auch moderne Werke bewertet, wodurch das breite Repertoire über die verschiedensten Musikstile des Orchesters gezeigt werden kann.

Ein großes Projekt der letzten Jahre war eine Kompletterneuerung der Vereinstracht, die nach 35 Jahren durch ein neues, eigens entworfenes Modell ersetzt werden konnte.

Neben regelmäßigen gemeinsamen Proben ist es bei der TMK auch zur Tradition geworden, gemeinsame Aktivitäten zu organisieren, um den Zusammenhalt und die Freundschaft gerade unter den jüngeren Mitgliedern zu stärken.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Musikschulverband Brunn am Gebirge-Maria Enzersdorf unter der Leitung von Wolfgang Weißensteiner soll in der nächsten Zeit noch stärker ausgebaut werden.

