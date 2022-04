Umfassendes Repertoir des Blasorchesters Guntramsdorf

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Das Blasorchester Guntramsdorf (BOG) hat sich die Pflege und Verbreitung konzertanter Blasmusik durch Qualität der Darbietung zum Ziel gesetzt. Als Musikverein, der erfahrene Amateurmusikerinnen und -musiker einerseits sowie talentierte und musikalische Jugendliche andererseits zusammenführt, wird auf kultiviertes und dynamisches Musizieren geachtet. Davon profitieren sowohl die Mitglieder als auch das Publikum: „Wir verstehen uns daher primär als Konzertblasorchester“, merkte Obmann Andreas Fronz an.

Von Märschen bis Musical-Medleys

Die Literatur der Konzertprogramme erstreckt sich von Opern- und Operettenouvertüren über das weite Feld der gängigen Konzertstücke, Potpourris und Suiten bis hin zu Walzern, Polkas und Märschen des klassischen Blasmusik-Repertoirs. Fixer Bestandteil ist auch die moderne Unterhaltungsmusik in Form von Musical-Medleys, Filmmusik und Komponisten-Porträts (Gershwin, Bernstein, Webber) in entsprechendem Bigband-Sound.

„Wir freuen uns, dass wir auch während der Zeit der Corona-Restriktionen trotz 2G-Regel das Herbst-Konzert in der Kirche Neu-Guntramsdorf durchführen konnten“, erinnert sich Fronz. „Hier haben wir seit einigen Jahren einen guten Aufführungsort für unsere Konzerte gefunden und werden von der Pfarrgemeinde sehr freundlich willkommen geheißen, wofür wir uns herzlich bedanken.“

Dass es 22 Jahre nach der Eröffnung des Musikheims Am Tabor derart wichtig geworden ist, für die Proben des Blasorchesters einen so großen Raum zur Verfügung zu haben, hätte sich wohl damals niemand gedacht. „Viele Blaskapellen und Orchester beneiden uns darum, in diesem Ambiente und mit ausreichend Abstand in einer Zeit, die schwierig zu planen ist, proben zu dürfen.“ Seit der Eröffnung des Musikheimes am 26. Oktober 2000 mit Friedl Gottwald, Kapellmeister und Gründer des Orchesters, waren die Musikerinnen und Musiker sowie ihre Kapellmeister Reinhold Nowotny und Leo Wittner, bestrebt, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Guntramsdorf zu pflegen und der Wertschätzung, die dem BOG entgegengebracht wird, gerecht zu werden.

Seit 2018 wird das Orchester von Birgit Hanappi geleitet, die mittlerweile auch mit der Nachwuchsarbeit in der Musikschule beginnen konnte. Nicht zuletzt durch ihre engagierte musikalische Arbeit am Dirigentenpult ist derzeit das Interesse neuer junger Musikerinnen und Musiker stark spürbar geworden. Derzeit arbeitet man an einem neuen Konzertprogramm, das am 12. Juni als Open Air am Hauptplatz in Guntramsdorf zu hören sein wird.

