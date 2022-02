Schwerpunkt: Blackout im Bezirk Mödling

Das „Blaulicht-Treffen“ des Bezirkes Mödling hatte diesmal die „Blackout-Vorsorge“ zum Thema. Auf Einladung von Oberst Bernhard Steiner, Verbindungsoffizier des Militärkommando Niederösterreich, diskutierten Bezirkshauptmann Philipp Enzinger und Vertreter der Einsatzorganisationen in der EVN-Zentrale in der Südstadt in Maria Enzersdorf.

Lesezeit: 1 Min RM Red. Mödling