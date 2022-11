Wie Dahlie "Biedermannsdorf" die Welt eroberte

Die Biedermannsdorfer Senioren trauten bei ihrem Ausflug Anfang September auf die Blumeninsel Mainau ihren Augen nicht: Rund um Schloss Mainau im Park bewunderten sie eine Reihe mediterraner Pflanzen und verschiedene Dahlienzüchtungen, als sie plötzlich die Dahlie „Biedermannsdorf“ entdeckten.

Sofort tauchte die Frage auf: „Warum gibt es eine Dahlie mit diesem Namen und seit wann?“

„Warum gibt es eine Dahlie mit diesem Namen und seit wann?“

Fast parallel dazu postete Martin Wimmer auf seiner Facebook-Seite, dass ein Freund von ihm im Belvedere-Garten war und ihm eine Dahlie mit dem Namen „Biedermannsdorf“ ins Auge gefallen war. Er fotografierte die Blume und schickte sie Martin Wimmer, der diese Entdeckung sofort teilte. Selbst zu dieser Jahreszeit zeigte die Blume mit ihren gelben, lanzettförmigen Blüten ihre volle Pracht. Wie die Dahlie zuerst ihren Siegeszug in den Gärten Biedermannsdorfs und dann hinaus in die Welt antreten konnte, diese Frage kann Altbürgermeister und Chronist Karl Schrattenholzer beantworten, ist er doch der eigentliche Urheber dieser Dahlienart.

Schrattenholzer erzählt: „Diese Dahlienzüchtung geht auf meine Initiative zurück, als ich Bürgermeister von Biedermannsdorf war. Die Semi-Kaktusdahlie wurde von dem berühmen Dahlienzüchter Gerhard Wirth aus Wien gezogen – eigens für die Marktgemeinde, quasi als Blumengruß aus Biedermannsdorf für den deutschsprachigen Raum“, sagt Schrattenholzer.

1993 wurde die Dahlie bei der Hubertuskapelle gesegnet: Taufpatin Wilhemine Wimmer, Pfarrer Bonifatius Schütte, Taufpatin Josefa Schrattenholzer und Bürgermeister Karl Schratten-holzer. Foto: Foto privat

An die Blumentaufe erinnert sich Schrattenholzer noch ganz genau.

„Vor der Hubertuskapelle auf dem Radweg nach Wiener Neudorf fand am Sonntag, den 19. September 1993 um 10 Uhr bei schönem Wetter die alljährliche Hubertusmesse der Biedermannsdorfer Jägerschaft statt. Es spielten die Biedermannsdorfer Jagdhornbläser. Nach der Messe nahm der damalige Pfarrer Bonifatius Schütte die Blumentaufe vor, die eigens für Biedermannsdorf gezüchtete Sorte hieß von da an ‚Biedermannsdorf‘“, schildert Schrattenholzer.

Als Patinnen fungierten Schrattenholzers Ehefrau Josefa und die Frau des Vizebürgermeisters, Wilhelmine Wimmer.

Der Altbürgermeister betont: „Biedermannsdorf ist stolz darauf, mit dieser besonderen Blume Grüße an alle Gemeinden und Gärten in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu senden. Die Dahlie wurde im In- und Ausland prämiert.“

Anfangs verbreitete sich die Dahlie stark in den Biedermannsdorfer Gärten, wie es jetzt darum bestellt ist, würde den Altbürgermeister sehr interessieren. Und freuen würde ihn auch, „wenn diese Züchtung wieder verstärkt bei uns Verbreitung findet“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.