Bei wechselnden Wetterbedingungen schien für die Schützen des Union BC Diana am Ende die Sonne. Die Damen aus der Brunn/Gebirge holten im Olympic Round-Format (50 Meter) mit anschließendem Finalschießen die Goldmedaille mit dem Blankbogen. In den Einzelwertungen waren in der Allgemeinen Klasse Natscha Steiefsohn und Helmuth Traxler mit dem Blankbogen top. Silbermedaillen ließen sich Manuel Schlögl (Instinktivbogen, Allgemeine Klasse), Gerhard Holzer und Slyvia Hufnagel (jeweils Blankbogen, Allgemeine Klasse) um den Hals hängen. Bronze gab es für Magdalena Kuhn mit dem Blankbogen.