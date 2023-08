Zufriedenheit trotz Platz 119

Die Daten für das Bonitätsranking 2023 basieren auf den Rechnungsabschlussdaten der Gemeinden für die Jahre 2019 bis 2021 gemäß Statistik Austria. Ermittelt werden Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, finanzielle Leistungsfähigkeit und Verschuldung. Am Ende werden jene 250 Gemeinden dargestellt, die eine zuverlässige finanzielle Entwicklung aufweisen. Österreichweit auf Platz 1 liegt Langkampfen aus Tirol, in Niederösterreich hat Großgöttfritz (Bezirk Zwettl) die Nase vorne, Brunn am Gebirge landet auf Platz 119.

Sieben Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern haben es unter die Top-250 geschafft, Brunn nimmt hier sogar Platz 5 ein. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, zieht Bilanz: „Auch wenn wir knapp nicht unter den Top 100 sind, so punktet unsere Gemeinde dennoch mit einem ausgewogenen Finanzhaushalt, obwohl das Gemeindebudget durch überdurchschnittliche Investitionsnotwendigkeiten – unter anderem in Gebäude- und Verkehrsinfrastruktur – extrem belastet wurde.“ Gleichzeitig werde das Ergebnis „zum Anlass genommen, noch besser zu werden. Neben einer genauen Prüfung der laufenden Kosten gilt es auch, Brunn am Gebirge weiterhin als Wirtschaftsstandort attraktiv zu gestalten. Schlussendlich sind es auch die Einnahmen an Kommunalsteuer, die uns einen guten Handlungsspielraum ermöglichen“.

