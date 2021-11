Leckerbissen aus Brunn am Gebirge

Gauthier Noppe ist nicht nur Franzose, er ist auch Bäcker aus Leidenschaft.

Nach seiner Ausbildung zum Bäcker und zum Konditor nahm er vor sechs Jahren ein Jobangebot aus Wien an. Drei Jahre später wechselte er in die Bäckerei in Brunn, um diese 2020 von seinem Vorgänger zu übernehmen. „Das war einer der besten Entscheidungen in meinem Leben“, gesteht Noppe, der mittlerweile 15 Mitarbeiter in seinem Geschäft beschäftigt.

„Wir verwenden nach Möglichkeit regionale Produkte“ Gauthier Noppe

Besonders viel Wert legt der Unternehmer auf handgefertigte Produkte aus hochwertigen und natürlichen Rohstoffen. „Wir verwenden nach Möglichkeit regionale Produkte“, sagt Noppe, das traditionelle französische Baguette wird aus französischem Mehl ohne Zusatzstoffe hergestellt. Der Bäcker fühlt sich „in dieser kleinen Stadt mit ihren freundlichen Einwohnern“ sichtlich wohl, wird er doch hier an seine Kindheit in Frankreich erinnert. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, streicht „die Wichtigkeit der Nahversorgung in Brunn am Gebirge“ hervor und freut sich über engagierte Unternehmer im Ort.