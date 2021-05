„Es hat uns ordentlich gebeutelt“, sagt Maximilian Spitzer, Pächter des Laxenburger „Kaiserbahnhof“. „Die letzten Monate haben uns wirklich alles abverlangt. Wir haben im Februar 2020 aufgesperrt, kurz darauf kam der erste Lockdown. Von der Eröffnung im Februar 2020 bis jetzt haben wir zwei Monate offen gehabt.“

Dabei hat Spitzer das Lokal von Grund auf erneuert, vor allem in der Küche wurde alles neu. Der Gastrobetrieb war sehr gut angelaufen, aber ob die Gäste wieder Lust haben, in ein Restaurant Essen zu gehen, das hofft Spitzer „von ganzem Herzen. Wir haben bereits die Hälfte der Tische rausgestellt, um den 2-Meter-Abstand einhalten zu können. Wir haben einen eigenen Covid-Beauftragten, damit ja alle Bestimmungen eingehalten werden. Und auch einen ‚Nasenbohrertest‘ für unsere Kunden haben wir vorrätig, falls jemand vergessen hat, sich vor dem Lokalbesuch testen zu lassen.“

Biergarten lockt Gäste zum Sitzen im Freien

In der Lockdown-Zeit hat Spitzer neue Ideen geboren. Ein Biergarten wurde auf der Grünfläche neben dem Kaiserbahnhof errichtet: „Wir werden hier diverse Bierspezialitäten und zünftige Speisen anbieten“, erläutert Spitzer. Bezahlt gemacht im wahrsten Sinne des Wortes hat sich sein angemieteter Foodtruck, der am Parkplatz vor dem „Kaiserbahnhof“ steht und mit allerlei schnellem Essen zum Mitnehmen lockt. „Das hat uns wirklich ein wenig Umsatz gebracht“, erklärt Spitzer. Doch so gut auch alles vorbereitet ist, bestimmte Regeln, vor allem große gesellschaftliche Ereignisse wie Hochzeiten betreffend, liegen dem Wirten im Magen.

Bis Anfang Juli sind Hochzeiten zwar erlaubt, aber nicht die gastronomische Versorgung der Hochzeitsgäste. Deshalb musste Spitzer eine Hochzeitsgesellschaft für Juni bereits absagen, für Juli ist aber eine bereits fix im Kalender eingetragen. Trotzdem glaubt Spitzer, dass die Hochzeitslust „erst 2022 wieder so richtig zu spüren sein wird. Vorausgesetzt, es kommt nicht wieder ein Lockdown, aber dann sind wir Wirte tot“.

Getränkehändler Andreas Polacsek aus Münchendorf von der Getränke Ludwig-Polacsek GmbH kann auf eine 141-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Seine tiefe Verwurzelung in der Branche hat ihm geholfen, alles zu überstehen. „Wir haben einen Geschäftsausfall von 95 Prozent“, erläutert Polacsek. „Die einzigen Kunden, die wir in der Lockdown-Zeit beliefert haben, waren Firmen, Spitäler und das Stift Heiligenkreuz.“

Festabsagen bringen enormen Umsatzverlust

Dazu muss Polacsek hinnehmen, dass auch „Feuerwehrfeste und Weinfeste bis jetzt komplett ausgefallen sind. Ich habe 70 Feuerwehrfeste beliefert, das bedeutet für mich einen Umsatzverlust von 40.000 Euro pro Woche, wenn man die Saison von Anfang Mai bis Ende September rechnet“. Jetzt herrsche „Mords-Chaos, weil meine Kunden zwar bestellen, aber Getränke, die die Kunden normalerweise führen, noch nicht abgefüllt sind, etwa Bier. Und dann gibt es massenhaft Ware, die abgelaufen ist und die wir zurücknehmen. Wir haben jetzt enorm viel zu tun, weil wir unsere Kunden wieder voll ausstatten müssen.“ Der frisch gebackene Obmann des SC Münchendorf hofft, dass „die Aufbruchsstimmung, die jetzt zu spüren ist, auch noch im Herbst anhält. Ich kenne einige Kollegen aus der Branche, die aufgehört haben und auch Wirte, die nicht mehr aufsperren werden“.

Auf jeden Fall aufsperren wird Christian Ziegler vom Restaurant Flieger & Flieger in Laxenburg. Er hat den Lockdown dazu genutzt, das Lokal auf Vordermann zu bringen. Trennwände sind entfernt worden, der Sitzbereich entsprechend verkleinert; von 72 Tischen bleiben 22 übrig. Den Innensitzbereich hat Ziegler, was die Anzahl der Tische und Sitzgelegenheiten betrifft, generell etwas verkleinert.

„Schwer geworden, Personal zu finden“

Der Grund: „Es ist sehr schwer geworden, Personal zu finden, das gewisse Spitzen wie etwa Sonntag zu Mittag abdeckt.“ Ziegler will weiter für seine Gäste da sein, „die ich über 20 Jahre, seit dem ich das Flieger & Flieger übernommen habe, kenne. Wir sind hier beim Eingang des Schlossparks die gastronomische Institution und wollen das auch weiter bleiben.“ In den Startlöchern scharen auch schon die Dauermieter der Kabanen, auch das Schwimmbad im Freizeitzentrum wird von Ziegler betreut.Fortsetzung Seite 8