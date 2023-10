Feuerwehr Biedermannsdorf: Bei diesem Kurs ging es heiß her

Vier Feuerwehrmitglieder des Ausbildungsteams der Freiwilligen Feuerwehr Biedermannsdorf nahmen an einem dreitägigen Intensivkurs bei der Firma ERHA-TEC firetraining GmbH im deutschen Bundesland Baden-Württemberg teil. Nach einer kurzen theoretischen Einweisung ging es sogleich im Praxisteil heiß her, denn in diesem Kurs wurden reale Brandverhältnisse äußerst realistisch simuliert.

Die Feuerwehrleute lernten, wie man sich bei verschiedenen Brandverläufen verhält. Demonstriert wurden auch die Auswirkungen von extremen Brandentwicklungen wie eines „Flashovers“ oder eines „Backdrafts“. Auch wurde gezeigt, wie man bei solch extremen Bedingungen Strahlrohre richtig einsetzt, eine sichere Umgebung schafft und wie Rauchdurchzündungen verhindert werden können. Das Fazit der Kursteilnehmer war eindeutig: Ein sehr lehrreicher und praxistauglicher Kurs!