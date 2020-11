Ein Mitglied der FF Mödling, das gerade am Weg ins Feuerwehrhaus war, reagierte sofort und schob den Müllbehälter aus der Müllinsel, um das Übergreifen der Flammen auf die restlichen Behälter verhindern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Altpapiercontainer bereits in Vollbrand.

www.ffmoedling.at

Erst eine Woche zuvor kam es in unmittelbarer Nähe - in der Bahnstraße - zu einem verheerenden Müllbehälterbrand, der einen Schaltkasten der ÖBB zerstörte und die mehrmonatige Sperre des Bahnübergangs in der Friedrich Schiller-Straße zur Folge hat.