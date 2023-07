Brandursache unklar Fahrzeugvollbrand auf A2 bei Wiener Neudorf: Keine Verletzten

A us bisher unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag ein Kleinbus auf der A2 bei Wiener Neudorf in Brand geraten.

Alle Insassen, darunter Kleinkinder, konnten das auf den Pannenstreifen gelenkte Fahrzeug verlassen und blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf löschte die Flammen und transportierte das Auto ab.