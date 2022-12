Ab in die Fluten: Christbaum in Wr. Neudorf versenkt

Das Christbaumversenken an sich hat mit dem Christentum oder der Kirche nichts zu tun. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen Volksbrauch, wie man ihn in seinen verschiedenen Formen in vielen Kulturen wieder findet.

Mit dem Christbaum als Symbol der Hoffnung und des Lichtes, bringen die Taucher symbolisch etwas Licht auf den dunklen Grund des Teiches.

Der tiefere Sinn des Christbaumversenkens liegt darin, in einem feierlichen Akt den Tauchern und Taucherinnen sowie den im Wasser Verunglückten zu gedenken.