Eine Passantin sammelte das Reptil ein und brachte es in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf. "Tokka" blieb bei dem Ausflug auf die Fahrbahn unverletzt, berichtete der WTV am Donnerstag in einer Aussendung.

Ob die Schildkröte ausgesetzt wurde oder entlaufen ist, war nicht bekannt. Nach einigen Tagen des Aufenthalts im Tierschutzverein soll "Tokka" an einen Reptilienspezialisten übergeben werden.