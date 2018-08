Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Vierbeiner namens "Max" bei Bewusstsein, aber bereits "leicht lethargisch", wie die Feuerwehr am Freitagabend in einer Presseaussendung berichtete.

Als Erstmaßnahme wurde im Schacht eine Messung der Luft mittels Gasmessgerät vorgenommen. Dabei zeigte sich ein reduzierter, allerdings noch nicht lebensbedrohlicher Sauerstoffmangel.

APA/FF BREITENFURT

Aufgrund dessen wurde umgehend eine Steckleiter in den Schacht gelassen und gleichzeitig der Schacht mittels Elektrolüfter belüftet. Anschließend kletterte ein Feuerwehrmann in den Schacht, legte dem Hund ein Rettungsdreieckstuch an und befestigte daran eine Leine, so dass "Max" an die Oberfläche gezogen werden konnte, wo er rasch wieder zu Kräften kam.

Nachdem er gereinigt wurde, konnte der Hund seiner glücklichen Besitzerin übergeben werden. Am Einsatz waren drei Fahrzeuge und 15 Feuerwehrmänner beteiligt.