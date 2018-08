In der Nacht von Freitag auf Samstag stahl ein aus Deutschland stammender landwirtschaftlicher Mitarbeiter (47) eine Horsebox im Wert von rund 30.000 Euro aus dem Pferdesportzentrum und wollte sich damit nach Deutschland absetzen. Die Mitarbeiter des Pferdesportzentrums meldeten den Verlust Samstagfrüh der Polizei und starteten sofort eine Suchaktion via Facebook.

Unter anderem hielt der Dieb in Wr. Neustadt und tankte, ohne zu bezahlen. In Lienz konnte der 47-jährige schließlich von der Polizei gestoppt werden. Derzeit befindet sich M. in der Justizanstalt Innsbruck.

Erfolgreiche Suche auch durch Facebook

Laut Auskunft des Betreibers, der nicht namentlich genannt werden möchte, wurde der Stallbursche erst vor 14 Tagen eingestellt. „Er zeigte sich als netter und hilfsbereiter Mitarbeiter und hat alle begeistert.“

Um 5 Uhr wurde der zweite Stallbursche aufgrund des Motorlärms munter. Etwas später hat er nachgefragt, warum sein Kollege nicht bei der Arbeit erschienen ist. „Spätestens da wussten wir, dass etwas nicht stimmt.“

Der Aufruf via Facebook war ein Volltreffer: „Das Ergebnis erstaunt mich ungemein, der Beitrag wurde insgesamt 40.000 Mal geteilt“, erzählt der Geschädigte. Im Laufe des Tages erreichte die Betreiberfamilie dann via Facebook verschiedene Meldungen über den Standort des Diebes. Auch „Kommissar Zufall“ hat ganze Arbeit geleistet. „Schlussendlich haben ihn Mödlinger Bekannte von uns in Lienz gesehen und die Polizei verständigt.“

Auf der Straße gab’s kein Umkehren

In Sillian auf dem Weg nach Italien gibt es eine Straße, auf der man nicht abbiegen kann. Dort wurde der Mann dann von der Polizei gestoppt.

„Die Tochter war zufällig auf Urlaub in Italien und hat die Horsebox wieder mit nach Hause gebracht“, zeigt sich der Betreiber erleichtert. „Wir haben die Box erst im Februar gebraucht gekauft. Sie ist Vereinseigentum.“