Jeden Tag, wenn die Obfrau des Reitstalls Hubertus, Edith Kermer-Berger das Areal betritt, auf dem noch die Brandruinen erkennbar sind, dann wünscht sie sich nichts sehnlicher, als dass es bald möglich sein wird, die Brandüberreste zu entfernen.

Sie erzählt: „Wir hoffen, dass versicherungstechnisch bald alles abgewickelt ist. Erst dann, wenn das geklärt ist, können wir die Brandreste entfernen und mit dem Aufbau eines neuen Stalles und einer Reithalle beginnen.“ Auch die Grundstückseigentümer haben bereits ihre Zustimmung signalisiert, dass sie nichts gegen eine weitere Einmietung des Reitvereins und dem Wiederaufbau von Stall und Reithalle haben. Eine Grundvoraussetzung, dass überhaupt an einen Neubau gedacht werden kann.

Die Brandüberreste belasten Kermer-Berger, denn sie erinnern sie tagtäglich an das Unglück. „Die Ponys, die in den Flammen umgekommen sind, waren das Herzstück des Reitclubs und der Reitanlage. Die Kinder haben auf ihnen mit dem Reitunterricht begonnen, sie waren aber auch unsere Turnierponys, mit denen wir in ganz Europa sehr erfolgreich unterwegs waren.“ Bis jetzt hat das schöne Wetter dem Reitverein in die Hände gespielt, doch mit dem Wetterumschwung wird klar, dass ein Neubau von „Stall mit Boxen und eine kleine Reithalle dringend notwendig werden“, erläutert Kermer-Berger.

Zweite Reithalle und Pferdeboxen nötig

Eine zweite Reithalle wird benötigt, um den Schulreitbetrieb aufrecht zu erhalten, „wir haben bereits zwei neue Ponys angekauft, die bringen wir gerade noch unter. Aber es ist keine Dauerlösung, mit den Einstellplätzen für die Pferde dauernd hin- und her zu jonglieren“, weiß die Obfrau.

Wird es kälter, können die Tiere nicht permanent auf der Weide stehen.

Reitstall Hubertus Die Bilder der verbrannten Ponys sind auf einer Gedenkwand festgehalten.

Was Edith Kermer-Berger aber überwältigt hat, war die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. „Wir bekamen von überall Hilfsangebote und Sachspenden. Aber nicht irgendwelche Reitartikel, sondern hochwertige, wirklich neuwertige Sättel, Stiefel, Decken und Ähnliches“, berichtet Kermer-Berger, „sowie neuwertige Gegenstände, die mit dem Reiten nichts zu tun haben.“

Das brachte sie auf die Idee, einen Flohmarkt zu veranstalten, um einen finanziellen Grundstock für den Neubau von Stall und kleiner Reithalle legen zu können. Dieser findet jetzt am 4. Oktober von 10 bis 15 Uhr auf dem Reitschul-Areal statt. „Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bis jetzt so großzügig unterstützt haben“, sagt Kermer-Berger.

„Das ist wirklich nicht selbstverständlich, das Angebot ist wirklich breit gefächert, auch für Nicht-Reiter ist einiges dabei.“ Für kulinarische Genüsse wird Georg Sommerbauer vom gleichnamigen Heurigen in Perchtoldsdorf sorgen. Für Sommerbauer ist die Unterstützung des Flohmarktes mit Getränken sowie einer Spendenbox im Lokal in der Hochstraße 78a eine Herzensangelegenheit, denn beide Söhne Maximilian (5), der bereits reitet, aber auch Matthias (2) hatten eine innige Beziehung zu den Ponys, von denen neun den Flammen zum Opfer fielen. Sommerbauer erklärt: „Ich wäre sehr froh, wenn auch mir in einer ähnlichen Situation geholfen würde.“

Auch Bürgermeister Wolfgang Schredl, ÖVP, hat seine Unterstützung zugesichert: „Wir sind als Gemeinde sehr interessiert daran, dass der Reitstall bald wieder zum Normalbetrieb zurückkehren kann. Natürlich unterstützen wir den Verein auch als Baubehörde, wenn es so weit ist, dass ein Einreichplan vorliegt.“