Breitenfurt Sanierungsplan für Traditions-Leuchtenfirma Kolarz angenommen

D er Sanierungsplan für das insolvente Traditions-Leuchtenunternehmen Kolarz mit Sitz in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt angenommen worden.