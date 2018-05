Das Angebot umfasst Betreuung und Pflege für bis zu 108 ältere Frauen und Männer. Der Schwerpunkte liegen bei den Themen Demenz und Palliative Care.

„Es ist erfreulich, dass die Menschen in unserem Land immer älter werden, gleichzeitig ist die älter werdende Bevölkerung natürlich auch eine Herausforderung für unsere Gesellschaft. Aber wenn es um die älteren Menschen in unserem Land geht, geht es um Menschen und nicht um einen Kostenfaktor“, hob Van der Bellen hervor. „Ich danke den Frauen und Männern, die in der Pflege arbeiten und tagtäglich Großartiges leisten, wie hier im Pflegewohnhaus der Caritas in Breitenfurt, aber auch in der mobilen Pflege. Und ein großes Danke auch an die Angehörigen.“

„Das menschliche Antlitz einer Gesellschaft zeigt sich vor allem auch darin, wie in dieser Gesellschaft mit alten Menschen und mit Menschen am Ende ihres Lebens umgegangen wird“, betonte Caritas Präsident Michael Landau. „Aktuell wird viel von Leistungsträgern gesprochen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass ältere Menschen, die heute vielleicht unsere Hilfe brauchen, ihr Leben lang viel für unsere Gesellschaft geleistet haben.“

