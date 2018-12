Volksbefragung über den Generationenplan .

Intention der ÖVP/SPÖ-Koalition in Breitenfurt war es, sich Gedanken über die Zukunft Breitenfurts zu machen und die Bevölkerung in die Überlegungen einzubinden. Was mit der Befragung im Rahmen des „Entwicklungsplans 2023“ begann, fand Ende Oktober in der Präsentation des „Generationenplans“ seinen Abschluss.