„Das Vindobona“: Nicht nur eine "Ladies Night" .

Wie weit gehen arbeitslose Männer, um zu Geld zu kommen? So weit, dass sie alle Hüllen fallen lassen. Sehr zum Gaudium - auch des männlichen - Publikums, das nach der Premiere von "Ladies Night" (Bühnenfassung der Filmkomödie "Ganz oder Gar nicht") in Wolfgang Ebners "Das Vindobona" am Wiener Wallensteinplatz das grandiose Ensemble mit Standing Ovations verabschiedete.