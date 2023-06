Badner Bahn fährt, Autos Richtung SCS nicht

Von 3. Juli bis inklusive 3. September führen die Wiener Lokalbahnen Instandhaltungsarbeiten an der Brücke im Bereich der Badner-Bahn-Haltestelle „Maria Enzersdorf Südstadt“ durch. Dabei werden die beiden Brückentragwerke nacheinander ausgebaut und saniert. Der Bahnbetrieb bleibt in diesem Streckenabschnitt eingleisig aufrecht, die Züge stoppen in der Haltestelle wie gewohnt. Der Aufzug zum Bahnsteig bleibt verfügbar.

In der ersten Bauphase von 3. Juli bis 2. August fahren wegen der Instandhaltungsarbeiten Kurzzüge. In der Haltestelle Maria Enzersdorf und Wiener Neudorf verkehren die Züge in beiden Fahrtrichtungen im 15-Minuten-Takt. Ab 3. August fahren die Kurzzüge wieder wie gewohnt bis nach Wiener Neudorf.

Die Unterführung Johann-Steinböck-Straße unter der Bahnbrücke ist für den Fahrzeugverkehr bereits ab Montag, 26. Juni, gesperrt und bis 10. September nicht befahrbar.