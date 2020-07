Florian Peters, Maximilian Klakow und Lucius Wolter sind Schauspieler und Sänger. Kennengelernt haben sie einander im Musical „Mozart!“ im „Ronacher“ in Wien. „Abgesehen davon sind wir leidenschaftliche Berg- und Trailläufer, lieben die Wiener Hausberge und die Gutensteiner Alpen“, erzählt Wolter, der in Brunn am Gebirge wohnt. „Vor einem Jahr hatten wir erstmals die verrückte Idee, vom Stephansdom zum Schneeberg zu laufen.“ Während der spielfreien (Corona-)Pause hat das Trio an den Plänen gefeilt, am Sonntag der Vorwoche ging’s um 2 Uhr im Herzen der Bundeshauptstadt los. „Wien in nächtlicher Stille im Laufschritt zu erleben, war eine faszinierende Erfahrung“, erinnert sich Wolter.

Bei Kilometer 13 gab’s die erste Pause „bei mir zu Hause. Da haben wir die Stirnlampen für den Wald mitgenommen und sind von Straßen- auf Traillaufschuhe gewechselt“. Eine weitere Verpflegungsstation wartete am Parkplatz des „Sacher“ in Baden (Kilometer 32), die nächste Labung war bei Pottenstein (Kilometer 48) vorbereitet: Wolters Frau Silke Braas („Stiefschwester“ bei „Into the woods“ bei den Sommerfestspielen 2021 in Brunn) stand bei Kilometer 77 mit einer neuerlichen Stärkung parat, ehe sich das Trio nach 90 Kilometern und 15 Stunden bei der Edelweißhütte am Schneeberg in die Arme fiel. „Kaputt, mit schmerzenden Körpern, aber auch voller Stolz über das Erlebte, das Durchhaltevermögen des menschlichen Körpers und voller positiver Eindrücke und Emotionen“, erinnert sich Wolter.

Und mit knapp 1.000 Euro, die man für die Organisation „Protect our Winters“ erlaufen konnte. Mehr auf Instagram „trail_jaeger“.