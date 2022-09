Anklage wegen Wiederbetätigung: Fotos mit eindeutigem Inhalt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Vor wenigen Tagen stand ein Maria Enzersdorfer diesbezüglich vor Gericht, nunmehr ein 52-Jähriger aus Brunn am Gebirge. Der Mann hat nach Angabe der Staatsanwaltschaft Bilder, Videos und Nachrichten, „die der Glorifizierung von Adolf Hitler dienen“ und „NS-Bezug“ hatten, an mindestens zwölf Personen verschickt. Somit wurde der Brunner wegen Wiederbetätigung angeklagt.

Ob es Donald Duck als Hitler oder ein Bild des „Führers“ mit dem Text „guter Junge“ versehen ist, solche Mitteilungen sind in Österreich strafbar. Außerdem habe der Mann ein Bild Adolf Hitler mit Kochmütze verschickt, mit dem Text: „Kochen mit Adolf: erst einmal das Gas aufdrehen“.

Weinflasche mit „Blut und Ehre“

Zudem soll der Angeklagte eine Weinflasche mit einem Bild Hitlers und der Aufschrift „Blut und Ehre“ am Etikette für jeden sichtbar im Regal gehabt haben. Der 52-Jährige bekannte sich für den Versand der Mitteilungen schuldig, gab aber an, dass die Weinflasche mit dem Bild nach hinten im Schrank gestanden sei. Er selbst habe sie den Polizisten gezeigt. „Die Weinflasche brachte ihm ein Freund aus Kroatien mit“, merkte der Verteidiger an.

Viele der Fotos seien auf einem Laptop gefunden worden, den er von einem Freund bekommen habe. Was darauf gespeichert war, hätte er nicht gewusst. Der Angeklagte erklärte, dass ihm alles sehr leidtue. Er sei vor einigen Jahren schwer erkrankt, habe dadurch seinen Job verloren und sei alkoholkrank und depressiv geworden. „Ich werde es nie wieder tun.“

20 Monate bedingte Haft, nicht rechtskräftig.

