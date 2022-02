Bewusstes Genießen: Zweites Kochbuch von Sportler-Duo

Sandra Schelivsky (50) ist ausgebildete biomedizinische Analytikerin, hat ins Medizinstudium geschnuppert und war zehn Jahre lang im Wiener AKH in der Lungenforschung tätig. Als stets sportlich Aktive hat sie auch die „Intelligent Strength“-Trainerausbildung gemacht und wollte sodann wissen, was „Natural Body Building“ (Bodybuilding ohne anabole Steroide, Wachstumshormone oder andere Substanzen) in der Praxis bedeutet – mit Erfolg, wie Top-Platzierung bei internationalen Wettkämpfen zeigen, die NÖN berichtete.

Die drei Makro-Nährstoffe Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate sind die drei bestimmenden Merkmale in der Ernährungsfibel der dreifachen Mutter. Entsprechende Tipps gibt die selbstständige Fitness- und Ernährungstrainerin auch an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Zu etwa 80 Prozent online, in Pandemie-Zeiten ein nicht unwesentliches Plus.

Was Schelivsky oft gehört habe, war die Frage: „Was soll ich kochen?“

Gegipfelt habe dann alles in der indirekten Aufforderung: „Schreib ein Kochbuch.“ Gesagt, getan. Den zweiten Lockdown haben sie und die Wienerin Fanny Milijasevic, eine befreundete Poledance-Wettkämpferin, tatsächlich genutzt, um zu experimentieren und Rezepte zusammenzustellen.

Auch das Einkaufen will gelernt sein

Alle Menüs lassen sich tracken (Aufzeichnen und Festhalten der eingenommenen Nahrungsmittel), sind individuell für Hobbysportler und Wettkampfathleten umsetzbar. Die erste Auflage des „Fitness-Kochbuches“ war rasch vergriffen, die zweite Auflage wurde um neue Rezepte und Einkaufshilfen erweitert: „Man muss auch einkaufen lernen und wissen, was in den Lebensmitteln enthalten ist“, betont Schelivsky.

Wenn es Corona zulässt, will das Fitness-Duo ihren (Werbe-)Roadtrip durch die Fitnesscenter bald fortsetzen: „Wir mussten die Tour gleich nach dem ersten Termin wegen des Lockdowns beenden“, erinnert sich die Top-Sportlerin und Autorin, die weiterhin ein Credo verfolgt: „Gesunde Ernährung bedeutet nicht, dass man hungern oder auf den Geschmack verzichten muss. Ganz im Gegenteil: Essen soll satt machen, viel Energie geben und natürlich gut schmecken.“

