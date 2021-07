Von der Sonne in Brunn am Gebirge profitieren können nun auch die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Brunn am Gebirge. Die Gemeinde errichtet eine neue Photovoltaik-Anlage auf der Volksschule Schubert-Straße und die Gemeindebürger sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Ziel des von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) sowie der Marktgemeinde Brunn am Gebirge unterstützten Projektes ist das Aktivieren der Bürger, die mithilfe eines Finanzierungsmodells selbst Verantwortung übernehmen.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, ist vom Erfolg überzeugt: „Mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach unserer neuen Volksschule starten wir eine Initiative, mit der wir einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Es sollen davon nicht nur die Umwelt und das Klima profitieren, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger, die herzlich eingeladen sind, sich an der Finanzierung zu beteiligen.“

Die Referentin für Energie und Nachhaltigkeit, Christine Hausknotz, NEOS, ergänzte: „Mit der Photovoltaikanlage wollen wir eine Initiative für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel starten. Es ist eine gemeinsame Investition, die es ermöglicht, jetzt etwas zu tun. Die Anlage wird uns noch lange sauberen Strom liefern und hoffentlich viele inspirieren, es uns gleichzutun.“

„Leuchtturmprojekt“ mit Signalwirkung

Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes Nie-derösterreich, zeigt sich begeistert: „Unser Ziel ist es, alle Bürgerinnen und Bürger bei der Energiewende mitzunehmen. Das Sonnenkraftwerk in der Marktgemeinde ist ein echtes Leuchtturmprojekt, das Signalwirkung weit über die Gemeindegrenzen haben wird.“

eNu-Regionsleiter DI Gerald Stradner unterstreicht die Bemühungen: „Durch ein Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekt können jene, die keine Dachfläche für eine eigene Photovoltaikanlage zur Verfügung haben, den Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen unterstützen.“