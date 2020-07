Die 150 Unternehmen des Businessparks können künftig Sonnenstrom vom eigenen Dach beziehen, ohne dafür selbst in ein Solarkraftwerk investieren zu müssen. Finanziert, umgesetzt und betrieben wird die Anlage mit 1,2 Megawatt Leistung von Wien Energie. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der „HanseMerkur“, der Errichterfirma „10hoch4“ und dem Solarberatungsunternehmen „Dachgold“ mit Eigentümerin Cornelia Daniel, die auch im Rahmen der Initiative „Tausendundein Dach“ (Solarstrom im Gewerbe) mit im Boot ist.

„Es ist das erste Projekt in einer Gewerbeimmobilie in dieser Größenordnung in Österreich“, erklärt Daniel: „Und es werden viele folgen, wenn man sieht, wie gut das funktioniert“. Zum besseren Verständnis bringt sie die Größe des Projektes auf den Punkt: „Hier wird Solarstrom von über 200 Haushalten oder 20 Gewerbeanlagen erzeugt.“

Zur Umsetzung des Vorhabens brauche es „viele Menschen und Faktoren“ sowie „die perfekt geeignete Dachfläche und Größe des Areals. All diese Voraussetzungen haben wir hier gefunden“.

Für Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, hat das Projekt „nicht nur Vorbildwirkung, es trägt auch zum positiven Image unserer Gemeinde bei“.

Der Startschuss für die Anlage erfolgt in den nächsten Wochen. Die Mieter werden informiert, dass sie Ökostrom beziehen können, sie bleiben aber weiterhin bei ihrem Stromversorger. Der Strom vom Dach kann ergänzendbezogen werden. Geschieht das zum richtigen Zeitpunkt, ist er auf jeden Fall günstiger. „Wer viel verbraucht, zahlt weniger“, weiß Daniel, „aber in jedem Fall ist es Ökostrom mit Zertifikat“. Der Bau wird im Herbst gestartet, die Bauzeit beträgt etwa zwei Monate.