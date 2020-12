Ginge es nach Isabella Winter, pädagogische Leiterin der Caritas Wohngemeinschaft in Maria Enzersdorf, würde sie nur zu gerne eine „Medaille der Menschlichkeit“ an die Brunner Tankstellenpächterin der Turmöl-Tankstelle vergeben.

Die Geschichte, die sich nicht nur in der vorweihnachtlichen Zeit mehr als vorbildlich anhört, kurz umrissen: Eine der Caritas-Bewohnerinnen mit „bewegter Geschichte“, hat es sich zur Angewohnheit gemacht, eine nahe gelegene Tankstelle als Ausflugsziel für ihre Spaziergänge zu wählen. Mal kauft sie dort eine Cola, ein anderes Mal Eistee, wie es ihr gefällt, aber nie sind ihre mehrmals täglichen Kurzbesuche im Shop von Ruhe und Gelassenheit geprägt.

„Große Bereitschaft für gelebte Integration“

„Unsere Bewohnerin verhält sich einfach anders, als es die gesellschaftliche Norm verlangt“, trotzdem ermöglicht ihr die Dame von der Tankstelle - „ohne Vorurteile - diesen gewissen Rahmen, autonom handeln zu können. Das geschieht mit einem Gespür, einen Auftrag darin zu erkennen, für uns zeigt das, wahre menschliche Größe“. Den anonymen Dankeswunsch an die „Dame der glücksspendenden Tankstelle“ spricht Winter im Namen ihres gesamten Teams aus - die Männer und Frauen aufgrund ihrer Biografie und Entwicklung mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf betreuen. „Wir sind einfach beeindruckt von so viel sozialem Engagement. Ohne ihr Verständnis und die große Bereitschaft für gelebte Integration wäre unsere Bewohnerin erheblich eingeschränkt und benachteiligt in Selbstbestimmung und Teilhabe am täglichen Leben.“

Gerade in dieser Pandemie ist es für Winter wichtig, „das Verbindende über das Trennende zu stellen“ und so „das Leben viel schöner zu gestalten“. Ihr Weihnachtswunsch, dass „jeder seine eigene ,Glücks‘-Tankstelle findet“.