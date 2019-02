ÖRK/RK Mödling

In einem kleinen Gewerbebetrieb in Brunn am Gebirge brach in einer Werkstatt aus noch nicht geklärten Umständen ein Feuer aus.

Die eintreffenden Einsatzkräfte waren in kurzer Zeit vor Ort. Nach der ersten Lageerkundung wurde festgestellt, dass sich keine Personen in der Werkstatt befanden und die FF Brunn am Gebirge begann mit den Löscharbeiten.