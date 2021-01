Fahrzeug krachte gegen Lichtmast .

Zu einer Fahrzeugbergung rückte die FF Brunn am Gebirge am Freitagvormittag auf die B12a aus. Der Lenker dürfte auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren haben, touchierte in der Grünfläche zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen der B12a einen Laternenmast und kam gegen die Fahrtrichtung zu stehen.