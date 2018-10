Aus diesem Grund wurde die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge zur Tierrettung alarmiert. Bereits kurze Zeit später setzten sich das Kommandofahrzeug und das schwere Rüstfahrzeug (SRFA) zur Einsatzstelle in Bewegung.

Mittels Ladekran und Bandschlingen wurde versucht, dem Tier wieder auf die Beine zu helfen, doch leider misslangen die ersten Versuche. Zwischenzeitlich wurde durch den Besitzer ein Tierarzt verständigt, sowie durch den Feuerwehreinsatzleiter die Freiwillige Feuerwehr Breitenfurt angefordert, welche mit einem Bergegeschirr für Großtiere ausgerüstet ist.

FF Brunn am Gebirge

Da das Pferd auch mit Hilfe der nachgeforderten Mittel sowie der tierärztlichen Behandlung nicht von selbst stehen wollte, wurde es auf Anweisung des Veterinärmediziners auf die gegenüberliegende Koppel verladen, um dort ein Aufstehen zu erleichtern.

Nach Abschluss dieser Tätigkeit beendeten beide eingesetzten Feuerwehren den Einsatz und übergaben den Vierbeiner in die liebevolle Pflege der Besitzer, sowie dem Pferdeexperten zur weiteren Behandlung.



Die Feuerwehr Brunn bedankt sich an dieser Stelle für die gewohnt gute Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Breitenfurt sowie dem eingesetzten Veterinärmediziner und wünscht dem Pferd gute Genesung.



Gegen Mittag meldete die Besitzerin, dass der Hengst eigenständig aufgestanden ist und sich am Weg der Besserung befindet.

FF Brunn am Gebirge