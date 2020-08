„Wir finden, dass Sport und Bildung für unseren Ort weitaus besser sind als ein Verkehrs-Chaos mit 900 Wohnungen“, ist ÖVP-Fraktionsvorsitzender Oliver Prosenbauer überzeugt. Chancen auf Umsetzung hat dieser Vorschlag insofern, „als bereits dringend ein AHS-Standort im Süden von Wien gesucht wird“.

Das Arbeitsgespräch mit Bildungsdirektor Johann Heuras, Bildungsreferentin Helga Schlechta und Baureferent Stefan Maier sei konstruktiv verlaufen“, betonte Prosenbauer. „Wir sind aber nicht die einzige Gemeinde, die sich im Ballungszentrum rund um Wien für ein Gymnasium bewirbt.“

Nun komme es auch auf Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, an, „unsere Gemeinde als den perfekten Standort zu präsentieren“, hofft Prosenbauer.

Der Ortschef machte auf NÖN-Anfrage deutlich: „Die Standortentscheidung erfolgt zwischen Bund und Land, wir haben bereits aufgezeigt und unser Interesse gleich nach dem Gemeinderatsbeschluss mit einem Brief an Bildungsdirektor Johann Heuras und Bundesminister Werner Faßmann bekundet.“ Die Brunner ÖVP sieht Linhart in der Sache „genauso in der Pflicht, ihren Einfluss im ÖVP-regierten Land bzw. Bildungsministerium geltend zu machen“.